Miss Universo 2023: Natasha Vargas habla de su experiencia en el certamen.

"Mira ha sido muy lindo porque he compartido con todas las chicas de Europa, África, América, las latinas que se sienten más que nunca aquí", Expresó Natasha Vargas cuando le preguntaron como lo ha vivido todo.

Una experiencia que he vivido al máximo como ustedes no tienen idea, trabajando desde la mañanita 4 de la mañana hasta la 1 de la mañana me estoy acostando

Dijo Miss Panamá, agregando que siente que el trabajo se ha notado gracias a Dios y que ha recibido mucho apoyo de los panameños.

Natasha Vargas contó cómo fue el momento de la entrevista del jurado

Vargas contó durante la entrevista que fue un tiempo muy corto y difícil expresar todo lo que sientes al jurado en un tiempo de 6 minutos.

Fue un tiempo muy ameno conecte con ellas, todas mujeres realmente fue muy lindo ver como ellas te buscaban ese lado jocoso, simplemente una conversación para conocerte

Dijo la representante panameña y que siente que le fue muy bien en su entrevista con el jurado de Miss Universo 2023.

"Me sentí como pez en el agua", concluyó.

Miss Panamá habla de cómo fue la pasarela de traje de baño

Natasha Vargas, sintió que el trabajo se vio reflejado durante esa gala preliminar. Independiente del resultado se va feliz con una experiencia inolvidable de representar a Panamá en el certamen.

