Miss Universo 2024: Las candidatas madres que buscan la corona

Le podría interesar: Miss Malta rompe estereotipos como la concursante de mayor edad

Madres que aspiran a la corona del Miss Universo 2024

A continuación te presentamos a las candidatas que son madres en esta edición del Miss Universo 2024:

Miss Universe Honduras - Stephanie Cam

La representante de Honduras, Stephanie Cam, es la primera mujer madre en alzarse con el título en este país. Cam de 31 años tiene una hija de 7 años.

Embed - Stephanie Cam on Instagram: "A dream within a dream with my little strawberry " View this post on Instagram A post shared by Stephanie Cam (@stephaniecamcam)

Miss Universe Países Bajos - Faith Landman

La representante de Países Bajos, Faith Landman se convirtió en la primera madre de este país en alzarse con el título.

Embed - on Instagram: "What an incredible day yesterday! The first part of registrations and fittings is done, and it was pure magic . I got to work with an amazing @missuniverseteam, had some fantastic sponsor shoots, and received beautiful items. The @missuniverse journey has officially begun, and I can’t wait for the rest of this adventure! #MissUniverse #MissUniverse2024 #RoadToTheCrown #BeyondTheSash #MissUniverseJourney #MissUniverseFans #Grateful #DreamBig #BeautyWithPurpose #denimlovers #missuniversecosmetics #missuniversenetherlands" View this post on Instagram A post shared by (@faith_landman)

Miss Universe Camboya - Davin Prasath

Miss Camboya, Davin Prasath, se ha destacado como modelo fitness y es la única representante asiática que encabeza la lista como esposa y madre de una niña de 5 años.

Embed - on Instagram: "Married woman crowned Miss Universe Cambodia 2024 Congratulations to Davin Prasath @davinprasath has become victorious as the new Miss Universe Cambodia 2024. She is the first Asian married woman to compete in the Miss Universe beauty pageant. Her husband and daughter celebrated her victory. Is she the next Miss Universe? Comment below " View this post on Instagram A post shared by (@pageantempress)

Miss Universe Venezuela - Ileana Marquez Pedroza

Venezuela se ha destacado como el país de Latinoamérica que más ha ganado coronas y este año destacan nuevamente no solo por la belleza, sino también porque Ileana Márquez es la primera madre en concursar, tiene una niña de 11 años.

Embed - Ileana Marquez Pedroza on Instagram: "No existen las MAMÁS perfectas, solo las REALES. Que lloran pero también ríen, que tienen miedo pero aún así son valientes, que pierden la paciencia pero siempre la encuentran, que se cansan pero aún así no dejan de luchar, que fallan un día pero al día siguiente lo vuelven a intentar y con mucho más amor. Y es que nada te prepara para ser madre, pero ser MADRE te prepara para TODO. ¡Feliz día a todas las madres en su Día! Dios me las bendiga #momanddaughter @jirmyphoto" View this post on Instagram A post shared by Ileana Marquez Pedroza (@ileanamarquezpedroza)

Miss Universe Costa Rica - Elena Hidalgo

Miss Costa Rica, Elena Hidalgo, tiene 32 años y es madre de una niña de seis años.

Embed - Elena on Instagram: "He aprendido que el miedo no desaparece. Solo tienes que seguir adelante y hacer lo que tienes que hacer. #SherylSandberg" View this post on Instagram A post shared by Elena (@elena__hidalgo)

Miss Universe Egipto - Logina Salah

La representante de Egipto, Logina Salah, ha sido sensación en redes por su belleza y sobre todo por ser la primera mujer con vitíligo en concursar en el certamen. La reina es madre de una niña.

Embed - Logina Salah on Instagram: "Being your mom will always be my greatest achievement, before any title or anything I have in my life.. I want you to remember me as the mother that didn’t give up on her dreams or compromised her purpose I want to be your role model of resilience, confident and determination Together we fly high my love & the best is yet to come " View this post on Instagram A post shared by Logina Salah (@loginasalah)

Miss Universe Puerto Rico - Jennifer Colón

La representante de Puerto Rico, Jennifer Colón fue una de las primeras madres delegadas de esta edición en unirse a la lista de candidatas del Miss Universo 2024.

Jennifer Colón.jpg

Miss Universe Malta - Beatrice Njoya

Beatrice Njoya, es la candidata con mayor edad en participar en la edición 73° del Miss Universo, además es madre de tres hijos.