Miss Universo España 2024: Michelle Jiménez y su poderoso mensaje de superación personal

Durante una entrevista en el programa 'Y ahora Sonsoles', Michelle Jiménez, Miss Universo España 2024, compartió detalles sobre su vida y cómo logró cumplir su sueño de convertirse en la representante de España para Miss Universo.

Jiménez reveló que vivió una infancia complicada, marcada por problemas familiares y violencia por parte de su madre, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar su hogar a los 12 años y solicitar vivir en un centro de acogida.

"Ser padres no da derecho a todo. Yo tenía problemas con mi madre porque había bastante violencia, y a pesar de que fue una decisión difícil, porque a veces pensamos que la familia es lo primero, cuando no te hacen bien, hay que alejarse", confesó Jiménez durante la entrevista.

La Miss Universo España también expresó que, aunque no han logrado una reconciliación total, hoy en día mantiene contacto con su madre, dejando atrás el rencor y el dolor. Incluso compartió que, cuando ganó el certamen, llamó a su madre para darle la noticia, y ella se alegró mucho, al igual que sus familiares cercanos

Embed - Michelle Jiménez on Instagram: "11/09/2024 La noche de ayer se quedará grabada en mi corazón para siempre. Un sueño que se convierte en realidad después de tanto esfuerzo, dedicación y, sobre todo, amor. Quiero tomarme un momento para agradecer profundamente a todas las personas que han sido parte de este viaje increíble, porque este logro no es solo mío. A mis profesores de pasarela y oratoria @david_sequeiro @pablo_poletti_ no tengo palabras suficientes para agradecerles. Gracias por cada lección, por su paciencia infinita y por sacar la mejor versión de mí. Cada paso que he dado, cada palabra que he pronunciado con seguridad, es gracias a ustedes. A mi maquilladora @laromerisima y fotógrafo @nootsng su talento ha sido fundamental para que yo pudiera sentirme segura y mostrar mi esencia al mundo. Gracias por su arte y por acompañarme en cada etapa de este camino con tanto profesionalismo y cariño. A mis amigos, quienes han estado conmigo desde el minuto uno, siempre apoyándome sin condiciones. Gracias por estar en los momentos más duros y también en los de celebración. Su apoyo incondicional ha sido mi fuerza para seguir adelante. A mi familia, el pilar más importante en mi vida. Ustedes han sido mi motor, mi inspiración y mi mayor fuente de amor. Gracias por creer en mí con tanta fe, por impulsarme siempre hacia adelante y por enseñarme que los sueños se cumplen con trabajo, esfuerzo y perseverancia. No quiero dejar de mencionar a mis compañeras de concentración en Miss Universo España. Compartir este proceso con ustedes ha sido un honor. Cada una de ustedes es increíblemente talentosa y valiosa, y me llevo de esta experiencia no solo grandes aprendizajes, sino también recuerdos y amistades que recordaré siempre. Este logro es el resultado de mi propio esfuerzo, pero nunca estuve realmente sola. Hoy, más que nunca, sé que el verdadero éxito está en las personas que me acompañan y en todo lo que hemos compartido. Prometo seguir trabajando con la misma pasión y dedicación para dar lo mejor de mí y llevar el nombre de España en lo más alto en el certamen de Miss Universo. Gracias a cada uno de vosotros. "