Lali promete un cuarto disco muy ecléctico y combativo contra el machismo

EFE • 9 Nov 2019 - 08:46 AM

La cantante argentina Lali avanza en entrevista con Efe detalles de su cuarto álbum de estudio, que reflejará una nueva etapa de su vida y carrera profesional y en la que piensa "seguir deconstruyendo el lenguaje masculino" y abrazando los cambios.

"El disco viene con influencias de muchos sonidos y ritmos", afirmó la actriz y cantante durante una visita a Miami tras el cierre de su "Brava Tour". "Es muy ecléctico, como siempre me ha gustado, pero ahora traigo una mayor apertura. Soy fiel de disco a disco a cómo me voy sintiendo. No le temo a la evolución y al cambio".

Publicidad

Tampoco a la confrontación a la hora de seguir avanzando con el tema de la igualdad de género, que es una de las luchas a la que presta su voz "amplificada por la fama". Lali ha sido activista en su país de las recientes campañas a favor del aborto y en contra de la violencia de género.

Además, usa sus canciones y las imágenes de sus videos para empujar un cambio social en cuanto al valor de la mujer.

Así, los dos primeros sencillos, "La ligera" y "Como así", este último es una colaboración con CNCO que se estrenó este viernes, siguen insertándose cómodamente en el género urbano que marcó su tercera producción, pero ofrecen un trabajo mayor en las letras.

"La ligera" habla abiertamente sobre los orígenes de Espósito, quien creció en el sur de la ciudad de Buenos Aires en una familia de clase media baja. "Desde cero, todo lo que tengo es mío desde cero. Nací con brillo, pero sin dinero", dice la letra.

Su intención era relatar sus orígenes a su público nuevo, pero "también hablar de cómo se puede salir adelante, pero andar por la vida ligera, liviana, sin autos, sin cadenas", indicó.

La reacción de los hombres en su entorno le hizo caer en cuenta de que la palabra también tenía una connotación negativa cuando se hablaba de una mujer.

"En el estudio, rodeada en la mayoría de hombres, me decían cómo vas a decir eso de ti misma. Yo quería decir sin peso, pero ellos lo leían como una chica 'rapidita' (sexualmente), que tampoco tendría nada de malo si esa fuera su elección. Les pedí que se imaginaran que en vez de en femenino, pensaran en un hombre ligero y resultó que era algo positivo", explicó.

"Eso me hizo querer usarla en el título aún más, porque la verdad siento que nuestro vocabulario está antiguo", dijo sobre su intención de poner el foco en "lo mal que se usan las palabras cuando hablamos de las mujeres".

Es la misma intención que tuvo al escoger "Brava" como el nombre de su primera gira fuera de América Latina. "Cuando hablan de las mujeres bravas no piensan en mujeres valientes, fuertes. Sino que pelean mucho. Una mujer brava es una mujer con fuerza".

Con "Como así', Lali reconoce que la idea fue complacer a sus fans y a las de CNCO, y el resultado fue un tema con la base del reguetón, pero que ella considera muy representativo de su música y de la de los miembros de la banda juvenil apadrinada por Ricky Martin.

Para el resto de los temas del disco, que espera sacar en la primavera del hemisferio norte, otoño en su hemisferio sur, Lali promete muchas colaboraciones, algunas de las cuales con "artistas que nadie se espera" y otros son una "obviedad", pues forman parte de su "familia musical".

En "La ligera", Lali se estrenó en el R&B y aseguró que los próximos temas traerán más fusiones y reveló que varios de los músicos con los que trabajó son parte de la poderosa comunidad de rock en español y que dejaron su sello, "con sonidos más fuertes".

Mariana "Lali" Espósito también ha marcado esta nueva etapa en su look. El día que cumplió 28 años, el 10 de octubre pasado, decidió transformar su famosa cabellera oscura.

Ahora luce un rubio champaña que, aunque reconoce que le da trabajo, piensa mantenerlo "al menos por un tiempo más", porque "no fue una decisión superficial, solo porque me quería ver diferente".

"El cambio de 'look' llegó a mí en un cierre de etapas. Es algo 100 % simbólico", aseguró la artista. La Lali de antes, morena, quedó atrás.

Fue una "sensación profunda" respaldada por su creencia en la astrología en la que, según explicó, "los 28 años son un gran cierre muy importante de un ciclo grande para todas las personas".

Mientras cierra el disco y organiza la gira para presentarlo, que espera sea la más extensa de su carrera, será este 14 de noviembre la anfitriona de un espectáculo previo a la gala de entrega de los Latin Grammy que se celebra en Las Vegas y que se transmitirá en la página de Facebook de la Academia Latina de la Grabación.