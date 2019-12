Arcangel estrena "Sigues con él" junto al panameño, Sech

Melany Lasso • 13 Dic 2019 - 08:09 AM

Lo que desde hace un tiempo era una sospecha, hoy es una realidad, ya que el cantante puertorriqueño Arcangel estrenó “Sigues con él”, un nuevo tema que contó con la colaboración del panameño Sech.

Así es, hace un tiempo Sech nos había dejado con la incógnita si venían nuevos temas con Arcangel, ya que hace unos meses publicó en sus redes una imagen que decía “No tenemos brake! Se daño”, donde se veía claramente el puertorriqueño junto a su equipo de trabajo.

Para concluir un año lleno de grandes éxitos, colaboraciones musicales, nominaciones en diferentes premiaciones, Sech vuelve a hacer historia con un artista internacional, donde a tan solo horas de estrenar el tema y el video musical cuenta con más de 480, 000 vistas en Youtube.

“Porque sigues con él, si borracha me conversaste que él no te lo hace bien, tú le calientas la comida pero no te sabe con él, si pruebas no vas a volver”, parte de la canción.

Pero esto no es todo, ya que el cantante puertorriqueño publicó en su instagram “Sigues con él, la primera de unas cuantas. El oso cariñoso y y el duende les tienen 2 o 3 sorpresas", es decir que muy pronto vienen muchos temas más, que definitivamente estarán buenísimos, al igual que este primer tema que ya fue lanzado.