View this post on Instagram

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️ . #PanamaJazzLovers, les informamos que los boletos para la Gala de esta noche están agotados. . #panamajazzlovers #pjf2020 #daniloperez #arte #educacion #cultura #musica #music #clinica #clase #class #festival #jazz #pty #jazzfestival #panamajazzfestival