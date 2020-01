Mr. Saik estrena tema y anuncia que llevará su carrera por sus "propios medios"

View this post on Instagram

El día de hoy quiero dar gracias a la compañía Patron Music de mi compa Christian Maldonado mejor conocido como Tonelada por las oportunidades y lo que aportó a mi carrera estos últimos 4 años... del cual estoy satisfecho pero como todo acuerdo y contrato tiene su culminación, y aunque nuestro acuerdo fue verbal nunca de papel ambos cumplimos con nuestros objetivos hasta el final. He decidido llevar mi carrera por mis propios medios hasta nuevo aviso!! Los contratos adquiridos hasta el momento serán cumplidos puntualmente en las fechas acordadas. Venimos con nuevas propuestas Esperen mañana #pastillitasdecolores💊 en todas las plataformas digitales y el video en YouTube FOTO by @fotoozu