Cantautor panameño Alessi Torres estrena sencillo "Vacílalo"

Marilyn Cejas • 25 Ene 2020 - 06:00 AM

El cantautor panameño de música pop-latino y reguetón, Alessi Torres, estrenó su sencillo titulado "Vacílalo", escrita por él mismo y producido por Ignacio Umerez.

Así es, se trata de un joven panameño que ha estado rodeado de actividades artísticas durante su niñez y adolescencia, y que ahora, poco a poco se está dando a conocer en la industria musical.

"Hace unos días me dijiste, que andas por la vida toda triste, no te preocupes más, esto lo vamo' a arreglar, intentar en el amor quisiste y para quien te gusta eres un chiste, no te preocupes más…lo que necesitas es bailar…tienes talento, movimiento muy brutal, es que te gusta, la manera en que te mueves demuestra que lo disfrutas, el pasado está atrás, déjate llevar…", dice parte del nuevo sencillo.