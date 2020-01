Daddy Yankee y Nicky Jam cantan en Times Square su nuevo éxito "Muévelo"

EFE • 25 Ene 2020 - 08:27 AM

Daddy Yankee y Nicky Jam pusieron a bailar reguetón "old school" al público que se reunió en los alrededores de la icónica plaza neoyorquina de Times Square, para verlos cantar en la televisión estadounidense su éxito de 2020 "Muévelo", el primer tema que hacen juntos en dos décadas.

Emocionados y tras resaltar la importancia de su colaboración, Nicky y Yankee cantaron juntos y en vivo por primera vez este tema, producido por el dueto Play-N-Skillz en el estudio "Good Morning America" del legendario programa matutino de la cadena ABC.

Acompañados de un DJ y bailarines que llevaban máscaras blancas que recordaban a cráneos, pantalones del mismo color y sudaderas de color azul eléctrico, los artistas pusieron a bailar a los presentes dentro del estudio y a las decenas de personas que se reunieron en Times Square para verlos a través de la pared de cristal del lugar.

"Muévelo" es el primer trabajo en conjunto de Yankee y Nicky Jam desde 2000, cuando deshicieron su dueto Los Cangris, que los puso en la escena de la música urbana en Puerto Rico a principios de este siglo.

El tema, que tiene fragmentos del exitoso reggae de 1994 "Here Comes the Hot stepper" de Ini Kamoze, es el primer sencillo de un álbum que los artistas han prometido para este año y parte de la banda sonora de la película "Bad Boys for Life", protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.