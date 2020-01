"Quisiera", lo nuevo de I Nesta

Marilyn Cejas • 25 Ene 2020 - 06:00 AM

El cantante panameño de música urbana, I Nesta, estrenó el sencillo titulado "Quisiera".

Así es, para realizar la promoción del mismo, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje de reflexión sobre el bambú y la ida en sí. "Seamos como el Bambú. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años...durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas… ¡la planta de bambú crece más de 30 metros! ¿Tardó solo seis semanas crecer?...en la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo".

Publicidad

El videoclip del tema ya fue grabado y será publicado próximamente; por lo pronto podremos escuchar el tema en todas las plataformas digitales, incluyendo el canal de YouTube del intérprete.

"Quisiera estar contigo en un lugar donde nunca nos falte nada y el sol nos alumbre toda la mañana, quisiera, quisiera, quisiera que nunca me abandonaras…que fueras mía na'ma' …quisera que fueras mía pa' besarte toda, tan sólo te acercas y todo se me moja, tienes esa magia que hace falta ahora, contigo quiero pasar mis días y mis horas…", dice parte del nuevo sencillo.