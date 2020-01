"Nadie Duele pa' Siempre", lo nuevo de Joey Montana

Marilyn Cejas • 26 Ene 2020 - 08:58 AM

El cantante y compositor panameño, Joey Montana, reveló a través de su cuenta de Instagram, un fragmento de lo que parece ser su nuevo sencillo titulado "Nadie Duele pa' Siempre".

Así es, el panameño publicó un video donde se encuentra junto al productor Rike Music, cantando parte del tema. "Cuántas fiestas se perdió por ti, cuánto maquillaje se jodió, pero esta noche no se queda aquí, llorando por ti, le escribiste y no te contestó, si yo fuera tú le digo adiós, porque lo que a tí se te olvidó, es que cuando una mujer, te dice que no es no, aunque tú le pidas perdón, nadie duele pa' siempre".

Según lo detalla en el post el intérprete chiricano, el sencillo lo grabó junto al también panameño Kemzo. Esperemos más detalles del estreno del mismo.