SHOWBIZ • 27 Ene 2020 - 10:17 AM

En vista de que no se le ha vuelto a conocer una pareja oficial desde que se rompiera su compromiso con Pete Davidson, los fans de Ariana Grande no sabían muy bien con quien acudiría este domingo a la gala de los Grammy, si en solitario o con algún amigo, pero finalmente ella estuvo muy bien acompañada en la alfombra roja por sus progenitores.

La presencia de su padre, Edward Butera, en la entrega de premios ha supuesto la confirmación de que ambos han retomado el contacto que perdieron en 2003, cuando él se divorció de la madre de la cantante.

Ariana incluso cambió la letra de su sencillo 'Thank U, Next' para no incomodarle, ya que uno de los versos originales hacía alusión directa al papel poco relevante que él había jugado en su vida desde su adolescencia al afirmar: "Algún día recorreré el camino al altar / del brazo de mi madre. Y estaré dándole las gracias a mi padre / porque ella consiguió hacerse más fuerte a raíz de todo su drama". Ahora la intérprete ha sustituido esa última frase por: "Y estaré dándole las gracias a mi padre / porque es maravilloso".

Los seguidores de Ariana están más que familiarizados con la madre de la artista, Joan, su hermano Frankie e incluso con su adorada abuela, conocida por todos como 'Nonna', ya que los tres suelen acompañarla en sus apariciones públicas y aparecen con regularidad en sus redes sociales.

Los Arianators, como se conoce a la base de fans más ferviente de la estrella del pop, también son conscientes de que su ídolo mantenía una relación muy complicada con Edward desde los inicios de su carrera y por eso les sorprendió tanto que el año pasado le felicitara por primera vez desde 2017 con motivo de la celebración del día del padre en el mundo anglosajón. Unos meses más tarde él también estuvo presente en la celebración del día de Acción de Gracias de la familia Grande por primera vez en 18 años y a día de hoy todo apunta a que han sabido superar sus antiguas diferencias.