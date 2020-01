Cantante panameño Edward José, estrena "Hagámonos Bien" junto a I Nesta

Marilyn Cejas • 28 Ene 2020 - 11:14 AM

El cantante y compositor panameño, Edward José, quien inició su carrera desde temprana edad, estrenó recientemente su sencillo "Hagámonos Bien", con el que incursiona en el género urbano, junto al también panameño I Nesta.

El tema es producido por el hondureño Danny Vallarosa, con un toque romántico pero a la vez bailable.

Pero eso no es todo, el videoclip del tema ya está disponible en YouTube. "Llevo más de una hora, viendo el cielo y el mar, porque ya no puedo dejar de pensar en esos besos que, sin querer yo te robé, y que fueron mágicos tal vez como lo soñé, hagámonos bien amor, eres tú mi tentación, tu cuerpo me llama, bailar contigo hasta ver el sol…", dice parte del nuevo sencillo.