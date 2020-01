"Definitivamente", lo nuevo de Daddy Yankee junto al panameño Sech

Marilyn Cejas • 31 Ene 2020 - 08:49 AM

La madrugada de este viernes, estrenó el nuevo sencillo y videoclip del reconocido cantante puertorriqueño de música urbana Daddy Yankee, junto al panameño Sech.

El nuevo tema, titulado "Definitivamente" fue escrito por ambos intérpretes, producido por NeKxum y Ovy y mezclado por Francisco Saldaña (Luny).

Asimismo, se conoció que el videoclip oficial del sencillo fue filmado en la ciudad de Miami y dirigido por Marlon Peña (Con Calma y Que Tire Pa’Lante).

"Trabajar con Sech fue muy espontáneo, orgánico", dijo Yankee. "Una vez que escuchamos el intro de la canción, nos llevó a ambos a crear una canción especial”.

Al trabajar con Daddy Yankee, Sech expresó: “Para mi grabar con Daddy Yankee es otro sueño cumplido y agradezco a Dios por la oportunidad. “Definitivamente" es un tema fresco y me encanta el ambiente de la canción ", dijo el cantante panameño. "Definitivamente" está disponible globalmente en todas las plataformas digitales.

"Si por ahí nos vemos y nos saludemos, olvídate que existo, si me escribes quedo en visto, no pasa ni caminando por mi mente, tú lo sientes y los dos estamos conscientes, definitivamente no te quiero ni ver, definitivamente esto murió bebé, de casualidad, si nos encontramos y nos conocemos...", dice parte del tema.