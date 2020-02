EFE • 29 Feb 2020 - 08:57 AM

La icónica cantante mexicana Thalía volvió a sorprender a sus seguidores este viernes con la publicación "Lo siento mucho", una canción sobre una dura ruptura, en esta ocasión acompañada por el dúo también mexicano Río Roma.

"Aunque quieras, ya me entendiste, ¿verdad? ¿O es que tu hipocresía no te deja? Pues se te acaba de morir tu pendeja", termina la canción, refiriéndose a que ya no hay posibilidad de recuperar la relación porque la mujer ya llegó al límite de su paciencia.

Además de este tema, a medio camino entre el pop y la balada, también se ha lanzado un vídeo musical en el que aparecen los artistas vestidos de negro sobre un fondo oscuro iluminados solamente con algunas imágenes proyectadas en el fondo.

La intérprete de canciones como "No me acuerdo" o "Lindo pero bruto" unió fuerzas para este sencillo con el dúo de pop formado por José Luis Ortega y Raúl Ortega, quienes cuentan con una carrera de más de diez años y muchos éxitos compuestos para otros artistas.

Desde 2014 los músicos entablaron una amistad con Thalía, ya que en ese momento comenzaron a colaborar en la composición de temas, explicó José Luis en un comunicado de Sony Music, quien también escribió para la actriz mexicana canciones como "Amore mío" o "Lo más bonito de ti".

"Me recibió en su casa de Nueva York para componer y fue maravilloso conocerla. Es una mujer espectacular que admiro y respeto muchísimo", detalló el cantante.

"Lo siento mucho" fue una idea de José Luis gracias a una experiencia de un amigo que le inspiró. Pronto compartió lo que salió con Thalía y ella lo recibió con entusiasmo.

"'Lo Siento Mucho' nació en una reunión en la que un amigo nos mostró una foto de un moño negro que le mandó a su ex. Tenía la frase: 'Lo siento, ya se te murió tu pendeja'. Todos nos quedamos impactados, bajé por una guitarra y en 20 minutos tenía la idea casi completa. Entonces, sin pensarlo llamé a Thalía, se la mostré con guitarra y voz y le fascinó la idea", comentó José Luis.