Estrena "Perfume" de Dalex junto a Sech y Justin Quiles

Marilyn Cejas • 7 Mar 2020 - 07:00 AM

El cantante estadounidense Dalex, estrenó este viernes 6 de marzo su sencillo titulado "Perfume", junto al panameño Sech y el puertorriqueño Justin Quiles, el cual está disponible en las plataformas digitales.

El videoclip fue filmado en Colombia y pronto será publicado en la plataforma de YouTube.

Este tema forma parte de la amplia lista de colaboraciones en la carrera de Sech, quien también se encuentra de gira por Estados Unidos.

"Sígueme, persígueme, que se me antoja decirte que…nena tú me encontraste adentro de la disco, me domina la nota pero sigue en visto…yo no soy Instagram mami yo ando sin filtro…", dice parte del sencillo.