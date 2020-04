"Muévelo", tema que reunió a Daddy Yankee y Nicky Jam, acapara los listados

EFE • 3 Abr 2020 - 07:50 AM

"Muévelo", el tema que reunió de nuevo a Daddy Yankee y Nicky Jam después de 20 años, acaparó recientemente las primeras posiciones en los listados de la revista Billboard, informó este jueves la disquera Sony Music Latin.

Según detalló la compañía en un comunicado, "Muévelo" lleva 12 semanas consecutivas como el tema #1 en la lista Latin Airplay, #1 en Latin Rhythm Airplay, #2 en Latin Pop Airplay y #11 en el Hot Latin Songs.

Publicidad

El esperado reencuentro musical de "Los Cangris", como se solían distinguir ambos artistas urbanos, sucedió el 8 de enero con el lanzamiento de "Muévelo", tema producido por los hermanos Juan "Play" y Oscar "Skillz" Salinas, con el apoyo de los sellos discográficos Sony Music Latin y El Cartel Records, de Daddy Yankee.

La canción es también parte de la banda sonora de la película "Bad Boys For Life", que se estrenó en enero y en la que Nicky Jam comparte créditos con Will Smith y Martin Lawrence.

"La idea era que la música le rindiera homenaje al pasado del género, a Los Cangris y mirara hacia el futuro", explicó Play en una pasada entrevista con Efe.

Con esto en mente incluyeron un pequeño fragmento del tema "Here Comes the Hotstepper" de Ini Kamoze, de 1994, la época dorada del reggae.

"Muévelo" es la primera canción de los dos líderes del reguetón, que comenzaron sus carreras en paralelo en Puerto Rico y, siguiendo la tendencia de la música urbana en la época, de unieron en el dueto "Los Cangris".

Asimismo, el vídeo musical de "Muévelo" cuenta con más de 94 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en tendencia en las principales plataformas digitales, logrando escalar las principales posiciones en las listas de la revista Billboard.

Por otro lado, en medio de la pandemia por la COVID-19, los seguidores de Nicky Jam podrán conocer más de su artista desde sus hogares, cuando el 21 de abril se estrene por Netflix su serie autobiográfica, "El Ganador", una historia real, cruda y honesta protagonizada por el artista.

Daddy Yankee, por su parte, lamentó este jueves el fallecimiento por cáncer de la modelo Jessie Reyes, protagonista del vídeo "Yo contra ti", tema del que el famoso reguetonero dedica a dicha enfermedad.

"Este #tbt es triste, pero a la vez especial. Triste porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el cáncer robara tu identidad", arrancó Daddy Yankee en un mensaje que colgó en su cuenta de instagram.

"Nunca olvidaré la fuerza con que cantabas: 'Puedes tocar mi cuerpo, mi alma es intocable, aunque desgarres mi carne, mi fe es inquebrantable, no te robarás quien soy, mi espíritu es más fuerte, esta guerra la tengo gana, aún si me enfrento a la muerte'", prosiguió el mensaje del autodenominado "jefe" del reguetón.

"Vuela alto a ese lugar donde no existe el dolor, el llanto ni el sufrimiento. Descansa en paz y en poder al lado del Señor", concluyó Yankee en su tributo a "Jessie Kings".