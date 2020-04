Rubén Blades estrena emotivo tema junto a Carlos Vives titulado "No Estás Solo"

Marilyn Cejas • 13 Abr 2020 - 08:17 AM

Un emotivo tema dedicado a los enfermos fue estrenado este domingo durante la transmisión de "Panamá Solidario: El Concierto", por parte del reconocido cantante y compositor panameño Rubén Blades junto al colombiano Carlos Vives.

"No Estás Solo" es el nombre de la canción, la cual fue compuesta por ambos hace ocho meses y que consideraron ideal estrenarla ahora que muchos países, incluyendo Panamá y Colombia, se encuentran afectados por la pandemia del coronavirus.

Publicidad

La intención del tema es dedicar unas palabras de aliento y de ánimo a todas aquellas personas que hoy se encuentran afectadas por el virus o por otro padecimiento. "Hay vainas que se aparecen cuando uno menos la piensa, llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días, nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte, un malestar no es eterno y menos si se comparte, y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día, no pierdas la fe, siempre ten presente No estás sólo, esa vaina se quita, no estás sola, ten paciencia y verás"..., dice parte del tema.

"No Estás Solo" cuenta también con un videoclip, filmado en el mes de septiembre de 2019 en Germano Studios, Nueva York.