Buenas tardes a todos mis seguidores, primero quiero enviar un saludo a todos de que se mantengan en casa y cuiden primordialmente de ustedes y de toda su familia ante esta situación que nos estamos viendo afectados todos a nivel mundial. Ante las diferentes críticas he insinuaciones que hemos estado recibiendo la artista Bad Gyal y mi persona (Kafu Banton) me he reunido con mi equipo de trabajo para aclarar toda esta campaña que se ha venido observando por redes sociales estas últimas 72 horas luego de nuestro lanzamiento mundial del Hit Tú eres un Bom Bom Remix, interpretado originalmente por mi y luego en colaboración con una artista Super Talentosa y con muchísimo Futuro como lo es @akabadgyal Primero queremos dejar claro que no sufro de ningun sentimiento Homófobo ni he mostrado algún tipo de rechazo por la comunidad LGTBI ya que en mi país he tenido la oportunidad de compartir con miembro de la comunidad en eventos sociales, incluso he sido invitado a algunos programas tanto de TV como radio de los mismos, de hecho durante la producción de este video las personas encargadas del vestuario eran miembros de la comunidad y todo se manejó siempre dentro del marco de respeto compartiendo con ellos de lo más normal posible, entiendo de que se me está criticando por el tema "Pato" que si bien es cierto fue escrito y producido hace un poco más de 20 años en los inicio de mi carrera y que recientemente fue incluida en el disco "The Best of Me" en spotify que aparece con fecha del 2018 pero no significa que es lo que yo piense hoy día, incluso en mi canal de youtube no aparece dentro de lo que tengo en esa plataforma. Tal como mencionó fue un tema escrito y producido hace más de 20 años a los inicio de mi carrera la cual no contaba con la madurez, ni la orientación que hoy día mantengo soy fiel a mis ideales y igual lucho por justicia social. Se ha tratado de mal informar también de que yo KB he agredido física o verbalmente a algún miembro de la comunidad LGTBI lo cual es totalmente falso, yo jamas en mi carrera me he visto en vuelto en ningún tipo de altercado con ningún tipo de persona. Espero poder haberles aclarado mi posición, un abrazo y bendiciones a todos.