"Odiarte", lo nuevo de El Boza

Marilyn Cejas • 21 Abr 2020 - 09:31 AM

El cantante panameño de música urbana, Boza, estrenó recientemente el sencillo titulado "Odiarte", el cual narra la historia de una ruptura amorosa.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip en YouTube.

"...no sé para qué me inmuto en amarte, cuando debería odiarte, me haces sentir un cobarde, al no saber qué decisión tomar...si es necesario me mudaré a otro lugar, borraré todo para no sufrir ni recordar, sin tí estaré muy bien porque contigo estoy muy mal...", dice parte del tema.