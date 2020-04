Fanáticos de Sech publican covers de su nuevo tema "Trofeo"

View this post on Instagram

MI GENTE ‼️ Estoy buscando el mejor cover y la mejor animación de 30 segundos de la canción #Trofeo! 🏆Yo seleccionaré 2 ganadores, uno para cada categoría. Los ganadores recibirán un premio de $500 cada uno. Reglas para participar ①Tienes que estar siguiéndome @sechmusic en IG ② Sube tu presentación a Instagram utilizando el hashtag #Trofeo500 en el caption y tageame @sechmusic ③ El cover tiene que ser del la canción original y mínimo 1 minuto. ④ La animación tiene que ser mínimo 30 segundos del coro de #Trofeo y tienen libertad creativa Participantes tienen que tener su cuenta de IG pública para calificar. Stories de IG no califican. El último día para subir contenido es el 30 de Abril. Este evento no está afiliado, patrocinado, administrado o respaldado de ninguna manera por Instagram.