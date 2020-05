Panameño Edward José estrena canción para ayudar a los afectados por el COVID-19

View this post on Instagram

LINK EN MI BIO #AmorDeLejos ya está disponible! Todo lo recaudado por esta canción, será donado íntegramente a Panamá Solidario, para apoyar a todos los afectados por el COVID-19. Cada vez que la reproduzcas, ya estás donando. El video fue producido por @flowmancty, el diseño gráfico por @lacuevita507, la producción musical por @dannyvallarosa, y fotografías, @g3t_r3ckt_00. • El video es sumamente especial para mí, hay varios amigos, y artistas a los que admiro, y me honra poder tenerlos en el video: @ingriddeycaza @rjaramillotv @manuelcorredera @spencerregueira @luisarteagapma • Compártela! Que más personas puedan donar.