Incluso los fans más optimistas de Oasis se han visto obligados a afrontar la cruda realidad: que lo más probable es que los hermanos Gallagher no reformen nunca la banda que les convirtió en estrellas o se animen siquiera a realizar una de esas 'giras-reunión' que están tan de moda últimamente.

Sin embargo, existiría una alternativa para que pudieran volver a disfrutar de música inédita suya si apareciera por sorpresa un cuaderno lleno de ideas para nuevos temas que Noel extravió a principios de los 90, antes de la publicación de su exitoso álbum 'Definitely Maybe'.

"Sí que perdí un montón de letras en los inicios de Oasis. La policía nos echó de un hotel de Mánchester, del Britannia o del Midland o uno de esos, y desapareció la libreta donde las tenía apuntadas", ha desvelado ahora Noel en una entrevista al podcast 'Funny How?' de Matt Morgan.

En su opinión, si no ha vuelto a tener noticias de dónde fueron a parar sus anotaciones es porque, quien quiera que acabara encontrándolas, no tenía ni idea de lo que eran -por aquel entonces Oasis no se había convertido aún en el fenómeno que acabaría siendo- y se deshizo de ella sin pensárselo dos veces.

"No ha salido a la luz, y todo eso pasó en 1993 o 1994, así que lo más probable es que alguien la tirara a una papelera, ¿verdad?", ha añadido.

Tampoco es que Noel recuerde muy bien dónde pudo dejar la libreta en cuestión, porque en aquella época sus compañeros y él consumían drogas o alcohol en grandes cantidades y sin discriminar. De hecho, su desembarco inicial en Estados Unidos fue recibido de manera bastante fría debido al pésimo estado en que se encontraban tras consumir metanfetaminas creyendo que era cocaína.

"Yo no tenía ni idea. Cuando llevábamos colocados dos días y dos noches, empezamos a extrañarnos y pensar que pasaba algo. Alguien dijo que debía haber sido metanfetaminas. Estábamos hechos una mi**da", ha recordado.