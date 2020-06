Rubén Blades estrena "Templo de Agua" junto a Eric Rigler

Marilyn Cejas • 11 Jun 2020 - 09:10 AM

El reconocido cantante y compositor panameño, Rubén Blades, invitó a todos sus fanáticos a través de sus redes sociales a conocer su nuevo sencillo titulado "Templo de Agua", junto al estadounidense Eric Rigler, intérprete de gaita y flauta irlandesa.

El tema forma parte del álbum más reciente de Blades "Paraiso Road Gang" y cuenta con un videoclip que ya está disponible en YouTube, filmado en las instalaciones de Malecón Panamá.

"Alfonsina entra en el mar, dispuesta, busca en la muerte la respuesta que nunca encontró en la vida, y bajo el verde azul se va, sin ver atrás, la eternidad la baña...En un templo de agua buscaré lo que no me do la vida, adentro del mar descansaré, con lo que el amor no olvida...", dice parte de la canción.