Con todo el cariño le hacemos entrega de 20,000 mascarillas al sistema de salud Covid-19 de las provincias de Herrera y Los Santos. . Un abrazo a todo el personal de salud y gracias por toda la atención que le brindan a todos los pacientes de Panama. Que Dios me los bendiga y me los cuide a todos. . #GraciasTotales #UlpianoVergara