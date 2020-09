Con el estreno de su primer sencillo "Pecado", Mehr Eliezer incursiona en el género urbano

Marilyn Cejas • 19 Sep 2020 - 07:00 AM

Mehr Eliezer, quien fue coronada como Señorita Panamá en el 2019, ha dado un gran giro a su vida y sorprendido a todos sus seguidores, luego de revelar que estrenaría su primer sencillo.

Y así mismo fue, pues la ex reina de belleza lanzó oficialmente este viernes 18 de septiembre su primer tema titulado "Pecado".

Con un look sexy y con trenzas en el cabello, Mehr llega con una propuesta urbana. "... No me importa si eres pretty, o si eres money richie, si no me aguanta easy, no se me ponga sleepy...", dice parte del tema.

"Pecado" está disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube un Video Lyrics. El mismo fue producido por Johnny Jey B y el sonido a cargo de Frank Durham.

Cabe señalar que la también cantante panameña del género urbano, Elisama, publicó una historia en su cuenta de Instagram escuchando el nuevo tema de Mehr, a lo que ella respondió" Gracias mi bebé ".