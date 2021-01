EFE • 4 Ene 2021 - 09:27 AM

El evento virtual de música electrónica “Tomorrowland 31.12.2020" ha consolidado el modelo de festival por streaming, según señalaron a Efe los organizadores del encuentro digital que conectó a espectadores de 151 países distintos y estrenó 65 temas inéditos para celebrar la llegada del 2021.

Alemania, Bélgica y Estados Unidos fueron los tres países que sumaron un mayor número de asistentes, seguidos de Países Bajos y Reino Unido, señalaron fuentes de la organización del evento musical, que estará disponible hasta el 14 de enero.

La dirección del evento, que no ha facilitado datos de tickets vendidos o el número total de espectadores, catalogó su segunda edición digital como la “consolidación de su innovador y pionero modelo de festival por streaming”.

En total, la edición digital de Nochevieja emitió 21,5 horas de música y, entre los artistas que más música estrenaron, destacaron Martin Garrix, Kölsch y Joris Voorn, Artbat y Coone, que hizo un showcase de su nuevo álbum.

El tema que más veces sonó fue el clásico de Fleetwood Mac 'Dreams', de 1977.

Durante la cuenta atrás para despedir el 2020, las cuatro canciones que sonaron en los escenarios creados para ‘Tomorrowland 31.12.2020’ fueron ‘Mogauai - Mammoth’, de Dimitri Vegas & Like Mike; ‘Running Man’, de CamelPhat; ‘On My Mind’, de Diplo & SIDEPIECE; y ‘Lose My Mind’ de Brennan Heart & Wildstylez.

Los espectadores que ya cuentan con entrada podrán volver a disfrutar del festival completo y, aquellos que aún no cuentan con pase, pueden adquirirlo desde 20 euros.

“Tomorrowland 31.12.2020” es el segundo evento virtual del macrofestival de música electrónica tras su estreno este verano con "Tomorrowland Around the World", que reunió a un millón de espectadores.

En esta ocasión, NAOZ fue la sede imaginaria de un festival que encabezó David Guetta y que estuvo diseñada con las tecnologías más punteras en 3D, producción de vídeo y efectos especiales.