La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional culmina este domingo 5 de abril su plan de inversión de carriles. El operativo busca agilizar el desplazamiento de conductores que viajan hacia la capital por el asueto de Semana Santa.
Semana Santa Nacionales - 5 de abril de 2026 - 09:32
Hora de la inversión de carriles este domingo para el retorno a la capital por Semana Santa
La inversión de carriles busca agilizar el desplazamiento de conductores que regresan a la capital por el asueto de Semana Santa.
Inversión de carriles para el retorno a la capital
Domingo 5 de abril
- Las Uvas (San Carlos) – Sajalices: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Campana – El Nazareno: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
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