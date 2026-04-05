Semana Santa Nacionales -  5 de abril de 2026 - 09:32

Hora de la inversión de carriles este domingo para el retorno a la capital por Semana Santa

La inversión de carriles busca agilizar el desplazamiento de conductores que regresan a la capital por el asueto de Semana Santa.

Hora de la inversión de carriles este domingo 5 de abril.

Hora de la inversión de carriles este domingo 5 de abril.

POLICÍA NACIONAL
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional culmina este domingo 5 de abril su plan de inversión de carriles. El operativo busca agilizar el desplazamiento de conductores que viajan hacia la capital por el asueto de Semana Santa.

Inversión de carriles para el retorno a la capital

Domingo 5 de abril

  • Las Uvas (San Carlos) – Sajalices: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Campana – El Nazareno: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
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