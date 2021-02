7 Feb 2021 - 09:33 PM

Hubo muchas carencias en el show de medio tiempo del Super Bowl con la presentación de The Weeknd en el Raymond James Stadium, es la conclusión de muchos de los internautas que esperaban con ansías uno de los momentos más esperados en el Super Bowl de la NFL.

Al parecer, la cinta quedó muy arriba especialmente para los latinos después de la presentación de Shakira y Jennifer Lopez en el Hard Rock Stadium, donde se desarrolló en 2020.

Cuando me despierto en mi clase y me doy cuenta que tenía la cámara prendida #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/EFSbMuzwbM — Becerra 🐂 (@AbrahamABHdz) 8 de febrero de 2021

Fallas en el sonido, más emoción, más show eran algunos de los comentarios en las redes sociales. The Weeknd estuvo solo durante el show, aunque durante días antes se especuló sobre la participación de Rosalía. El cantante interpretó varios de sus éxitos más conocidos junto a un coro gospel y un gran número de bailarines.

EL ORGULLO QUE SIENTO POR ABEL DIOS SANTO!!! La rompió de principio a fin, les juro que cuando se dio la transición hacia Blinding lights me largué a llorar, fue muy fuerte. Entra a mi top 5 definitivamente👏🏻👏🏻 #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/rYblpCKoIJ — Mel^ᵃhincha del más grande (@cremaxbavarian) 8 de febrero de 2021

Como parte de las decisiones que se tomaron por las medidas de prevención por la pandemia del COVID-19, el show de medio tiempo no se desarrolló sobre un gran escenario en el centro del campo de juego. En esta ocasión, se habilitó un área sobre las gradas y para la segunda parte, la presentación se realizó a lo largo y ancho del terreno del Raymond James Stadium.

El show de medio tiempo de #TheWeeknd fue bazofia. Todo es bazofia. He visto muchas bazofias, pero estos son la mayor bazofia entre las bazofias.#HalfTimeShow #SuperBowl pic.twitter.com/vFvvSONMt7 — Simpsolteros 💔 (@MexicoSimpson) 8 de febrero de 2021

Las comparaciones, por supuesto no se hicieron esperar. Pero hubo a quienes sí les gustó la presentación de The Weeknd en el evento deportivo de la temporada y, con mayor expectativa. Millones de personas alrededor del mundo disfrutan no sólo de la acción de los equipos sino también el Gran Show de Medio Tiempo. Este 2021, sin duda, es un año histórico para el Super Bowl, que presentó un modesto show, debido a las medidas por la pandemia y The Weeknd puso la nota musical en el Raymond James Stadium.