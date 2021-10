"No tienes ningún tipo de talento artístico": Residente a J Balvin

La polémica continúa y luego de que el cantante puertorriqueño, Residente , publicara un video donde cuestionaba al colombiano J Balvin por haber dicho que los Latin Grammy no tomaron en cuenta a los artistas del género urbano este año en sus nominaciones y haya hecho un llamado a boicotear la ceremonia; ahora se encargó de no sólo ponerlo en su lugar, sino de dejarle tremendas lecciones.

"Dile a tu viejo que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero, oye, es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso...también existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que te trepan la carrera al cielo, los mandas pal' carajo..." , expresó.

Asimismo, cuenta que tuvo compasión cuando J Balvin lo llamó llorando para que bajara el primer video donde arremetía contra él. "...terminaste llamando a todo el mundo pa' que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes respeto tu opinión...qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y por las redes hacerte el más bueno...".

Residente lamentó la actitud de J Balvin, aseguró que él si es real y la misma persona para todos, y no como él, a quien catalogó de ser "20 personas distintas".

Y con respecto a su llamado a boicotear a los Latin Grammy, Residente manifestó; "...tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico...tengo que admitir de corazón que tienes un sólo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento, al final de la llamada decidimos no poner más nada, entonces sales tú al otro día, subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hog dogs...tu rompiste la palabra...".

Y para complementar su franco y directo mensaje, Residente le habló sobre los valores que le enseñó su padre y lo deja al descubierto de todos sus fans cuando reveló que el mensaje que J Balvin dedicó a su país Colombia durante las manifestaciones, se lo escribió él por Instagram. ¡Qué barbaridad!

"El único mensaje que le escribiste a tu país, te l escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso, pa' colmo lo copias literal, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones Jose, Cabrón, como si lo hubieras escrito tú...", reveló.

Y para finalizar, Residente le dio ideas para su franquicia de hog dogs. "Me quedé sin rima hog dogs; El Tibio de Medellín hog dogs; Te Llamé Llorando hog dogs; Ninguno de mis Hits son míos hog dogs; ahí pa' que lo apuntes...".