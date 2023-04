Productor musical panameño K4G se tira al agua

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCrPgN6kNlgX%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABqON8mA1ezao4ErNtZAyU4w90jBoQHaRaIloLByaelBQuZAKFfz2v6HHAUUiPSOEnP5cDhX9uGuBOuyOB5lLH2HOb0m4bPb31Hb9Y5O8fjvTsZCjMaSIqyAG6O1M1MRLhtKr6qDsxLEBL4PCJ7bI3ZCDZA09wpzIZAwnjyi9Y View this post on Instagram A post shared by Ainara (@ainarasanze)

La celebración de la boda por civil fue sencilla y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos a la pareja. Se realizó al aire libre y tal y como los novios lo soñaron.

Ainara, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde luce el hermoso vestido blanco que escogió para su boda con el productor; en el mismo, también se muestra su emoción al conversar con algunos familiares y en especial, cuando su padre se acerca a verla.

Y en el caso de K4G, compartió varios videos del momento en que familiares y amigos, se preparaban para el gran momento, en la habitación del hotel donde se hospedaban.

Animó la fiesta

Y con el humor que lo caracteriza, el productor panameño compartió un video en su Instagram Stories donde se le ve animando la celebración de su propia boda.

"...estoy animando mi boda, estamos en la animación, no había presupuesto, así que me estoy pagando a mi mismo, yo mismo me animo, no se preocupen, no tienen que venir, yo me animo", dijo.