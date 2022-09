"Pepas", canción producida por el panameño K4G gana Billboard

Así es, Farruko subió al escenario a recibir la estatuilla y conmovió a todos con su discurso:

"Muchos se preguntan porque este tipo sigue viniendo a estos eventos, está con Dios o está con el Diablo, pero la realidad es que yo vengo a estos premios no es por la estatuilla sino para demostrar que a veces somos tan buenos como lo último que hacemos, quizás en ese momento cuando la canción estaba en su cúspide y yo hubiera muerto lo último que se iba a decir de mí era Farruko el de pepas, pero hoy en día he cambiado mi vida y si me muero hoy, se van a llevar una mejor versión de Farruko", expresó durante la gala de los Billboard.

Por su parte, el panameño está entusiasmado y trabajando más que nunca en nuevos proyectos junto a artistas del patio como Yemil y el mismísimo Tachi.

Pepas se ha mantenido por varios meses en los primeros puestos de la lista de los Latin Billboard.