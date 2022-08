Ricardo Montaner habla sobre sus orígenes y revela que tiene un hijo "de crianza"

Ricardo dijo que el hecho de abandonar el lugar donde tenía sus amigos, las personas que ya conocía, los lugares y demás; le impactó de manera considerable pero que poco a poco fue aprendiendo.

"...Llegamos a Venezuela cerca de 8 años, me cambió la vida, no era un muchacho muy feliz, me empecé a acomplejar, sentía que me hacían mucho bullying, del estrés, del desarraigo, cuando a un niño lo sacan de su zona, de sus amigos, sentía que con esos amigos me iba a quedar toda la vida, pasé de José de San Martín a Simón Bolívar. Todo me cambió de la noche a la mañana, mi papá no me consultó ni a mí ni a mi hermana, quieren ir, fueron unos años muy difíciles, pasé de ser un niño a un casi adulto, era un tipo muy serio...", expresó.

Pero en este camino de acostumbrarse a lo nuevo, llegó a su vida la música y todo cambió. "Mi papá me sacó a crédito una batería, comenzó a ser mi segundo instrumento, la guitarra el primero, cuando él vio que tenía mucha afinidad por la música, me apoyaba mucho, con la batería entré en una banda de rock, empezamos a tocar los domingos en la iglesia", contó y resulta que uno de los cantantes se enfermó y tuvo que pararse al frente de todos en la misa y cantar, desde allí supo que eso de cantar le gustaba mucho.

Tenía apenas 13 años y con la banda de rock (Grupo Escala) sacó su primer disco. "Me comencé a dar cuenta que la música te embellece", aseguró.

Su primer beso

Montaner reveló que su primer beso fue detrás de un árbol en la calle 74 de Maracaibo y que esa chica se convirtió en su novia, luego en su esposa a los 18 años y posteriormente en la madre de sus dos primeros hijos. "Mi hijo Alejandro nació a los 18 años y Héctor cuando tenía 21. Tuve que vivir con los suegros arrima'o, porque apenas era un estudiante", dijo.

Su primer álbum

"Mi primer álbum fue horrible, fue en Maracaibo, tocaba también la batería porque no tenía para pagarle a alguien, en un día grabamos 10 temas, suena feo", contó con mucha simpatía.

Sus 5 hijos y 1 de crianza

Ricardo Montaner dijo que todos sus hijos "son musicales". Dijo que Héctor grabó dos álbunes y actualmente colabora con muchos artistas a escribir canciones; mientras que Alejandro grabó uno y ahora es un importante ejecutivo en el mundo de la música.

Además, reveló que además de Héctor, Alejandro, Mau, Ricky y Evaluna; tiene a un hijo de crianza que es el mejor amigo de Ricky, detalló que un día fue a su casa y pasaron los días, los años y se quedó. "Se convirtió en un hijo más, somos muy pegados, somos invasores, uno en la vida del otro, no permitimos que un problema se agrande sin poder resolverlo", dijo.

¿Cómo entró Camilo a la vida de su hija?

Montaner contó que Evaluna le pidió un día que escuchara unos demos de un chico que conocía, él le preguntó si estaban saliendo y ella le dijo que no, que sólo se conocían por teléfono y que él vivía en Colombia. Él escuchó los demos y le gustaron, la semana siguiente tenía que ir a Colombia y le preguntó a Evaluna si quería ir con él y ella le dijo que sí, ese día Camilo los recibió en el aeropuerto y en la noche le pidió a su hija que fuera su novia.

Al día siguiente, Evaluna le dijo que Camilo le había pedido ser novios y le dijo que ella aceptó; al pasar unos días Camilo viajó porque era el cumpleaños de Eva y se quedó una semana.

"...cuando Camilo se iba, se está yendo estoy sentado, le digo, qué tienes que hacer en Bogotá, y él respondió... el daba clases de artes marciales algo así, y le digo, pero y tu no puedes posponer esa vaina, por qué no te quedas, quédate unos días, cuál es tu apuro, sale Eva y dice, en serio papá. Se quedó dos años, el tipo volvió a visitar a sus padres no sé cuándo, vivió en mi casa, cada quien en su cuarto, ya era el novio formal, navidades juntos, cumpleaños juntos, nos mudamos a Los Ángeles por varios años, porque Eva también es actriz... hasta que fijaron fecha de matrimonio y se casaron", detalló.

Además, reveló que el primer viaje que ha hecho sola su hija, lo hizo con Camilo para su luna de miel. "Todos sus viajes los hizo con sus padres. Eso es muy fuerte, Camilo es un tipo tan maravillosamente llano y con una riqueza interior tan enorme, me incorporó a su corazón de una manera que agradezco", manifestó.

Aquí pueden ver la entrevista completa: