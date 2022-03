"No te quiero compartir ya no Esto se volvió un infierno Entre el placer y lo prohibido Cupido me jodió... Si te vas yo sigo No juegues conmigo Quiero estar contigo Pero y si me tiro Y caigo al vacío...", dice parte de la canción.

Luzardo ft Marigaby, Leyking Producer - VACÍO (Official Video)