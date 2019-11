Linda Batista • 6 Nov 2019 - 06:48 PM

El alcalde de Colón, Alex Lee, aclaró al obispo de Colón y Guna Yala, Monseñor Mananuel Ochogavía, que se tomó la previsión de invitar a un pastor de la fe cristiana evangélica a realizar la invocación religiosa del día 5 de noviembre, dado que Ochogavía se ausentó en fechas anteriores sin excusarse.

“El Consejo Municipal le invitó formalmente para ofrecer una invocación religiosa el día 3 de noviembre, sin embargo a pesar de que usted confirmó, no asistió. De manera similar el 5 de noviembre de 2018 que no asistió y el Concejo no recibió ninguna excusa”, manifestó Lee a Ochogavía en un comunicado.

Publicidad

Respetuosamente le damos respuesta a la Carta de la Diócesis de Colón, sobre la molestia de lo acontencido con el Obispo Manuel Ochogavia en la.sesión solemne del.5 de noviembre , reiterando le nuestros respeto a esta alta autoridad de la Iglesia Católica en Colón. pic.twitter.com/K9D7dmuz6S — Alcaldía De Colón (@ColonAlcaldia) 6 de noviembre de 2019

Esto, luego que la iglesia católica calificara de “lamentable y triste” esta acción. “Esto ha sido un desliz imperdonable a la autoridad eclesiástica de la prinvicia, porque esto estaba comtemplado en el programa oficial”, agregó el comunicado de la iglesia.

Por su parte, Lee reiteró su “consideración y respeto” a monseñor Ochogavía y a su investidura.