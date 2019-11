Nimay González • 19 Nov 2019 - 10:29 AM

El proceso entrevistas a las personas que aspiran a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo fue iniciado este martes por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN).

Publicidad

Un total de 25 personas presentaron su documentación, sin embargo una se retiró quedando 24; y según informó la Asamblea Nacional las entrevistas se dividirán entre este martes con 13 personas y mañana miércoles serán entrevistados el resto de los aspirantes.

Las intervenciones de los aspirantes fueron hechas por orden de llegada con un tiempo establecido de 15 minutos en el que detallaron ante la Comisión su ejecutoria en la defensa de los derechos humanos y los motivos por los que consideran que cumplen los requisitos para ocupar este cargo.

Posteriormente tuvieron que responder a una serie de cuestionamientos hechos por los diputados con relación a su experiencia en materia de derechos humanos, así como sustentar su posible accionar ante situaciones a las podrían tener que hacer frente de llegar a resultar seleccionados como Defensor del Pueblo.

Los aspirantes entrevistados este martes fueron:

Tomás Sánchez Quintero

Roderick Chaverri Vianett

Eduardo Leblanc González

Jaime Ricardo Fernández Urriola

José Dídimo Escobar

Jonathan Anier Riggs Tapia

Eleuterio Marín Ojo

Yolis Marisol Norato Ruiz

Ricardo Barría Delgado

Odilía Ofelina Ortíz Álvarez

Modesto Cerrud

Pedro Meilán

Nemesio Jiménez crossfield

El diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión, indicó que todos los entrevistado de este martes cumplen con los requisitos, explicó que estas entrevistas no tienen sujeción a que no se remitan todos los nombres de los aspirantes al Pleno de la Asamblea Nacional y que la única limitación para que no se envíe un nombre sería que no cumpla con los requisitos básicos establecido en la ley para ser Defensor del Pueblo.

“Es importante que sepan todos los aspirantes que lo que aquí se diga va a ser transcribido tal cual por el equipo técnico y va a ser parte del informe que se le va a entregar al Pleno de la Asamblea Nacional a partir del próximo año en el mes de enero”, señaló Ávila, añadiendo que el aspirante que logre la mayoría de votos en el Pleno será el nuevo Defensor.

Agregó que a su juicio la personas que resulte seleccionada "tiene que ser una persona que levante su voz y lo primero que tiene que reconocer es reconocer que el Estado panameño es el máximo violador de los derechos humanos de los ciudadanos y esa persona que se siente allí, sea hombre o mujer, sabe que tiene que enfrentar al gobierno que sea y si no lo hace no ha hecho su papel de Defensor del Pueblo".

A la personas que resulte seleccionada le corresponderá completar el periodo 2016-2021, luego de que el cargo quedara vacante el pasado 9 de octubre cuando el Pleno de la Asamblea removió a Alfredo Castillero Hoyos, por negligencia notoria en cumplimiento de los deberes y cuestionado por supuesto acoso sexual y laboral en esa entidad.

Hasta que sea elegido el nuevo Defensor se mantiene al frente de esa entidad Maribel Coco.

Damos inicio en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales el periodo de entrevistas a los candidatos para el cargo de Defensor(a) del Pueblo pic.twitter.com/ykarZmelge — Asamblea Nacional (@asambleapa) 19 de noviembre de 2019