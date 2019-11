Catherine E. Perea • 27 Nov 2019 - 11:10 AM

El diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez consideró que hay poco tiempo para debatir los temas agendados para sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional (AN).

Publicidad

Además del tema fuerte que es la aprobación de los tres nuevos magistrados principales y seis suplentes de la Corte Suprema de Justicia, está en agenda la aprobación del nuevo Procurador General de la Nación y su suplente, nueve nombramientos de juntas directivas de entidades y la aprobación en último debate de seis proyectos de ley.

Vásquez dijo que se debe abrir un mayor espacio, además de las recomendaciones por escrito, para que la ciudadanía pueda participar en la evaluación de los magistrados designados a la Corte.

También opinó que el tiempo es poco para debatir temas polémicos y delicados como el nombramiento de un suplente de Procurador General de la Nación.

“La Asamblea debería debatirse si va a permitir el nombramiento de suplentes, la Procuradora no he visto nota de renuncia, cómo voy a votar a favor de un reemplazo de alguien que al momento de hoy no está fuera del cargo, para efectos de la ley no ha renunciado”, advirtió.

El diputado independiente también cuestionó al Ejecutivo ya que algunos de los proyectos de ley agendados para su debate no habían sido presentados al Pleno.

“Ayer el viceministro de Economía y Finanzas presentó un tercer proyecto, hay uno que fue devuelto a segundo debate y hay dos polémicos que no han sido presentados, que te dice eso que probablemente lleguemos al lunes o martes sin nada que debatir en el Pleno”, advirtió.

Las sesiones fueron convocadas del 25 de noviembre al 19 de diciembre de 2019.