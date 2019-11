View this post on Instagram

Trasladan a la capital a trillizos prematuros desde la región de Mulatupo en la Comarca Guna Yala, a bordo de la nave AN-261del @senanpanama. Los bebés nacieron durante la semana 33 con bajo peso y durante la evacuación uno de ellos se complicó, pero lograron estabilizarlo y llevado a Howard, para luego ir al Hospital del Niño. @gustavojimenez1976 #TReporta