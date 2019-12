Nimay González • 8 Dic 2019 - 12:16 PM

El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, envió un mensaje sobre la maternidad durante la homilía de este 8 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de las Madres en Panamá.

El religioso resaltó que la maternidad es un don y que las tareas de las madres no se reduce solo a engendrar hijos y traerlos al mundo, sino que ser madre es entregar la vida.

“Hoy más que nunca tenemos que tener claro: ser madre no es una función física que resida en una parte del cuerpo: Ser madre no es un accidente de la naturaleza que les hizo mujer. No es la consecuencia de un error, de una falta de planeación, de un desliz, no es cargar por 9 meses con el peso de un ser humano en el vientre y en la conciencia, ser madre es ser como Dios porque solo la mujer como Dios puede dar vida y darse por esa vida, aquí está el sustento de la dignidad de la mujer”, enfatizó Ulloa.

Recordó el mensaje del papa Francisco, quien señaló que “una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño, está inscrito el valor de la fe en la vida de un ser humano”.

Asimismo resaltó que en esta fecha no se celebra únicamente a la maternidad natural, sino que hay otra maternidad “excelsa, maravillosa... hoy celebramos a las madres que han dado a luz a sus hijos, que han entregado su vida en ese momento y durante toda la vida, pero también a las madres que han dado vida a través de la adopción”.

Por otro lado, expresó a los hijos que el mejor regalo que pueden hacerle a las madres no son las cosas económica, sino que el mejor regalo es ser ciudadanos de bien, y les hizo un llamado a que no celebren esta fecha embriagándose.

“Hoy no es día para complicarle la vida a las mamás, para emborracharse emborráchense otro día, pero hoy no es día de ser impertinentes celebrando el Día de Las Madres borracho… disfrutemos este día y no hagamos coger rabia a mamá”, instó Monseñor.