Catherine E. Perea • 17 Dic 2019 - 03:06 PM

El Pleno de la Asamblea Nacional (AN) aprobó de forma unánime el nombramiento de Eduardo Ulloa como nuevo Procurador General de la Nación.

También fueron aprobados los nombramientos de Javier Caraballo como fiscal suplente y Mónica Castillo como procurador de la Administración suplente.

Publicidad

Pleno de la Asamblea Nacional ratifica a Eduardo Ulloa, como Procurador de @PGN_PANAMA y Javier Caraballo, como su suplente, además de Mónica Castillo como suplente del Procurador de @ProcuadmonPma pic.twitter.com/BJiV6UAGvM — Asamblea Nacional (@asambleapa) 17 de diciembre de 2019

Sin embargo, los nombramientos de Caraballo y Castillo no fueron aprobados de forma unánime. Los diputados de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Edison Broce y la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez votaron en contra.

Vásquez sustentó su voto en contra al asegurar que estos nombramientos son inconstitucionales.

"Mi convicción es que la Asamblea no puede seguir debatiendo y aprobando cosas que la Corte no ha decidido. Eso solamente es una muestra más de la ineficacia de la Corte del control Constitucional y de la Asamblea...es mi convicción y criterio que la figura es inconstitucional", sostuvo el diputado Vásquez.

Tras ser ratificado, Ulloa reiteró ante el Pleno que no responderá a ningún poder político ni económico.

"No vengo aquí a perseguir a nadie por razones políticas, personales ni de enemistad y que quede claro que así como no he de perseguir a nadie por esos motivos, tampoco vengo a encubir a nadie", advirtió Ulloa.

El nuevo Procurador también indicó que entre sus tareas está devolver al Ministerio Público la institucionalidad y la confianza en la sociedad.

La Comisión de Credenciales recomendó este lunes estas designaciones realizadas por el presidente Laurentino Cortizo.

Ulloa reemplazará en el cargo a Kenia Porcell, quien anunció su renuncia a raíz de los VarelaLeaks.