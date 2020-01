Linda Batista • 2 Ene 2020 - 07:56 AM

Previo a la instalación de la segunda legislatura de la Asamblea Nacional, varios diputados justificaron haber repartido jamones durante las fiestas decembrinas porque “hay mucha pobreza” en sus circuitos, mientras que otros aclararon que ese no es su trabajo.

El diputado Melchor Herrera detalló que él, en conjunto con su equipo de trabajo, realizan evaluaciones a todas las personas que se les acercan para determinar si de verdad tiene la condición económica y situación social que alega; de ser así, hacen las gestiones con las entidades del Ejecutivo y los atienden.

“Yo compré unos jamones y unas bolsas de Navidad con recursos propios y atendimos gente muy seleccionada... Todos los viernes atendemos en nuestro circuito alrededor de 70 u 80 personas, y si hay familias donde cuatro niños no tienen donde vivir, tenemos la responsabilidad de investigar y gestionar para que esa persona tenga un techo digno”, manifestó Herrera.

El diputado del PRD Melchor Herrera dice que entregó jamones. @ecotvpanama pic.twitter.com/mtbTxW6AMl — Félix Antonio Chávez (@FelixPerchavez) 2 de enero de 2020

Mientras que el diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, dijo: “Siempre seguiré repartiendo lo que pude conseguir con donantes y empresa privada”.

Señaló que el principal rol del diputado es hacer leyes, sin embargo señaló que la constitución también le permite que fiscalice a otros Órganos del Estado. “Lo que puedo decir es que yo sí he repartido muchas cosas en mi circuito que no tiene que ver únicamente con productos mencionados, he realizado actos del Día de la Madre, fiestas de Navidad en áreas más apartadas de mi circuito, he mandado más de cien notas a comercios en país y he recibido respuestas satisfactorias, uno recoge esa solidaridad de muchas empresas y es parte de lo que hago y lo seguiré haciendo”, enfatizó Carles.

Y el diputado del Molirena, Miguel Fanovich, sostuvo que él repartió jamones y que no considera que se clientelismo.

Por su parte, los diputados Juan Diego Vásquez y Ana Giselle Rosas, manifestaron su desacuerdo con esta práctica. “La pobreza no se combate repartiendo regalos, sino haciendo leyes que transformen la sociedad”, acotó Vásquez, quien fue el único diputado del distrito de San Miguelito en no repartir jamones, según él detalló.

Rosas, afirmó que no repartió jamones e insistió que hay otras maneras de resolver el problema de la pobreza.