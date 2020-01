Nimay González • 2 Ene 2020 - 01:15 PM

Voluntarios, defensores de los animales y rescatistas organizados hacen un llamado a las autoridades para que se retomen los programas de esterilización de animales y para que la esterilización veterinaria sea un compromiso del Estado.

“Fundaciones, asociaciones y defensores de los animales en Panamá recomiendan a las autoridades que sigan apoyando los programas de esterilización veterinaria para animales de personas de bajos recursos, rescatistas, y piden que se incluya como compromiso municipal para todo el país”, indica la Fundación Spay Panamá en un comunicado.

Como parte de este llamado, el pasado mes de diciembre se presentó ante el Comité de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional una propuesta formal para su consideración en la reglamentación de la Ley 70 que protege a los animales domésticos, y se incluya el subsidio gubernamental a las esterilizaciones veterinarias.

En tanto, la directora de Spay Panamá, Patricia Chan, dio a conocer que hasta el 30 de diciembre de 2019 la fundación esterilizó un total de 202,109 animales (perros y gatos), de los cuales 34,443 fueron subsidiados gracias al programa de bienestar animal que la Alcaldía de Panamá implementó de 2014 al 2019 bajo la anterior administración.

Explicó que para que un plan de esterilización sea efectivo debe alcanzar al 70% del total de una población, llegando a ella de forma masiva, extendida y sistemática, es decir, atendiendo a tantos animales, en tantos lugares, en el menor tiempo posible y de forma programada.

“La esterilización es el método científico y ético comprobado de control de la sobrepoblación de animales impactando positivamente en hogares, barrios y ciudades y respondiendo a un tema de salud pública. Buscamos replicar en Panamá el éxito de Los Países Bajos: ‘Presencia Cero’ de animales en las calles”, detalló Chan.

Julio Ojo, quien es voluntario, manifestó que miles de personas con mascotas y rescatistas de animales en las calles, se beneficiaron con el programa al tener la tranquilidad de salir de las jornadas de esterilización, seguros de que sus animales no se reproducirían más, al tiempo que enfatizó que “la gente humilde necesita el apoyo de un subsidio para esterilizar sus mascotas, porque no cuenta con recursos para pagar una atención privada. Estas familias que se encuentran en condiciones de pobreza tendrían que abandonar, porque no pueden quedarse con todas las crías y alimentarlos”.

Por otro lado, los defensores de los animales cuestionan que hasta la fecha no haya una sola condena a alguno de los tantos asesinos y torturadores de animales, que ahora maltratan a animales indefensos y luego cometen crímenes contra personas indefensas.

“Los investigadores no se interesan por los delitos contra los animales. Pareciera que desconocen el código penal y si hay investigación, los jueces tampoco están tomando en cuenta toda la evidencia. Los actos de crueldad no son simples indicaciones de un defecto de personalidad menor en el abusador, son sintomáticos de un trastorno mental profundo. Según estudios del FBI los asesinos, muy a menudo comienzan matando y torturando animales”, criticó la abogada Sumaya Cedeño.