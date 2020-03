Nimay González • 25 Mar 2020 - 01:56 PM

Los supermercados y bancos de Panamá han procedido a realizar ajustes a sus horarios para la atención de los clientes, tomando en cuenta la nueva medida de toque de queda total establecida por el Gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Según lo decretado por las autoridades, durante el toque de queda, los ciudadanos nacionales y extranjeros residentes en el territorio nacional podrán salir a realizar sus compras en un horario específico establecido de acuerdo al último número de su cédula o pasaporte

Ante esto, los supermercados El Machetazo, Super 99, Riba Smith y Rey procedieron a ampliar sus horarios de atención de 6:30 a.m. hasta las 7:00 p.m., mientras que el Super Xtra brindará atención al cliente de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. y Juasto Bueno atenderá de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá informó que varias entidades bancarias también anunciaron sus horarios de atención al cliente, detallando los siguientes bancos: BAC Credomatic, Banco Aliado, Banesco, Banco General, Banco Nacional, Banistmo, BICSA, Caja de Ahorros, Global Bank, Multibank, Scotiabank y St. Georges Bank, los cuales brindarán atención en horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. los días lunes, miércoles y viernes; mientras que los días martes, jueves y sábado, la atención será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Towerbank International Inc. informó que permanecerá abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.