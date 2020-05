Catherine Perea • 2 May 2020 - 02:57 PM

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irma Palacios, negó una solicitud de revisión de medida cautelar personal de detención provisional a Eduardo Macea Alonzo, alias "Marshall", por el caso del tiroteo ocurrido en la Calzada de Amador.

Palacios determinó que no se cumplen con los requisitos para la solicitud de revisión, ya que, a la fecha, no ha disminuido el peligro de fuga y se mantiene el riesgo de afectación de las pruebas, en un proceso que no ha finalizado.

Además, la Jueza determinó que el imputado no forma parte de los grupos que son vulnerables al Covid-19, y la defensa tampoco ha informado que en el Centro Penitenciario donde se encuentra recluido, se hayan registrado casos positivos de este virus, por lo que no se puede otorgar una medida distinta a la ya establecida.

La defensa apeló a esta decisión, sin embargo, desistió de la revisión de medidas cautelar. La defensa de otros dos imputados en este hecho también desistieron de la revisión.

Alias “Marshal”, quien se encuentra recluido en el centro penal de Isla Coco, fue capturado junto a otros 2 delincuentes en el sector de Naos, Calzada de Amador, luego una persecución policial en donde fueron recuperadas siete armas de fuego, cuatro de grueso calibre, tres fusiles AK 47 y una R 15, 700 municiones y dinero en efectivo.