Odalis Núñez • 15 May 2020 - 01:29 PM

La empresa de transporte Mi Bus informó este viernes el horario de circulación de las unidades de Metro Bus, para los días 16 y 17 de mayo, tras este sábado, los hombres podrán transitar de forma regular de acuerdo a su número de cédula, según lo indicó el Ministerio de Salud de Panamá.

Las rutas troncales, complementarias y únicamente la ruta S420 de Pacora, estarán operando de 4:00 a.m. a 12:00 medianoche; las demás rutas de corredor operarán 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Para el domingo 17 de mayo, las rutas troncales, complementarias y ala la ruta de corredor S420 de Pacora, operarán desde las 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 12:00 medianoche.

El horario es para facilitar la movilización de los ciudadanos que por la naturaleza de sus funciones deben salir a trabajar o hacer compras.