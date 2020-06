Nimay González • 8 Jun 2020 - 08:55 AM

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, cuestionó la falta de coordinación del órgano Ejecutivo con el Órgano judicial en cuanto al restablecimiento de las restricciones de movilidad de los ciudadanos establecidas a partir de este lunes en las provincia de Panamá y Panamá Oeste, las cuales indicó generan incertidumbre, así como inestabilidad en la justicia, al limitar el desplazamiento del equipo de trabajo que tiene que ver con los casos en proceso.

Publicidad

“Cuando se pone en contexto una incertidumbre en cuanto a peritos, asistentes y toda la logística que gira en torno a una serie de equipos de trabajo que tienen que ver con los casos que están andando, y de alguna manera se crea una restricción que afecta que hoy día se puedan desplazar con confianza estos actores importantes del proceso, entonces usted agrega un elemento de inestabilidad en la justicia”, declaró el jurista.

Ante esta situación, Araúz sugiere al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que los términos que están programados para este lunes sean suspendidos.

“Al haberse creado una incertidumbre de que el día de hoy haya agendadas audiencias, actos procesales y una serie de ritualidades en los que es posible que muchos de los citados no tengan un salvoconducto o no puedan comparecer por alguna razón derivada a su certeza de no ser sancionados en su trayecto, lo más sensato es que Pleno de la CSJ suspenda los términos del día de hoy para poder que las autoridades del Órgano Ejecutivo esclarezcan que la actividad de la abogacía y la actividad relacionada al Órgano Judicial y al Ministerio Público son actividades que no están en ninguna fase”, indicó.

Cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia realizará este lunes un Pleno Extraordinario para analizar el tema de las restricciones de movilidad, tomando en cuenta las limitación que las mismas representan para los abogados en el ejercicio de su profesión.