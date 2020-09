Odalis Núñez • 7 Sep 2020 - 07:37 PM

La exdefensora del Pueblo, Patria Portugal confirmó este lunes que interpuso un recurso de apelación dentro del proceso donde fue declarada culpable por el delito contra la administración pública en perjuicio de la Defensoría, en la modalidad de peculado.

Esto, luego de una sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal, quien estableció una pena condenatoria de 96 meses de prisión (8 años) contra Portugal.

Publicidad

Patria Portugal Conversamos con la ex defensora del Pueblo, Patria Portugal Geplaatst door RPC Radio op Maandag 7 september 2020

Portugal expresó “que el informe de la Contraloría dice que el trabajo se entregó a tiempo y que ese dinero, los B/.249,000.00, lo cobraron los dueños que hicieron el trabajo de cambio de imagen”.

Aclaró en RPC Radio que que no se trata de una página web de la institución, “fue un trabajo que duró 9 meses a nivel nacional en las 10 regionales que teníamos y que dice la auditoría de Contraloría que todo se entregó y que no hubo sobreprecios.. no tengo que defender a ninguna compañía”.

Portugal confía en que con todas las evidencia pueda salir absuelta de la sentencia de 8 años de cárcel, ya que considera no cometió malversación, cuestionando que la condena sustentada por la Jueza Leira Terán es que la contratación no había que hacerla porque había personas que laboraban en la Defensoría que podían hacer ese trabajo.

“Primero me condenaron a mí que a los que asesinaron a mí padre, Heliodoro Portugal”, expresó la exdefensora del Pueblo.