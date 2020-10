View this post on Instagram

COMUNICADO DE PRENSA Hoy, 2 de octubre de 2020 después de casi tres años que puse la querella por el acoso cibernético que sufría de amenazas de violación sexual hacia mi hija y mi persona, amenaza de muerte dantesca hacia toda mi familia y múltiples mensajes desde cuentas improvisadas y perfiles falsos, se dio sentencia al creador de lo que él se refería como “una simple broma estúpida”. Fueron meses de incertidumbre, noches de desvelo, agotamiento físico y mental pero sobre todo una época de mucho aprendizaje. En nuestro país no hay ley contra el delito digital/ cibernético. Tampoco existe, por desgracia, la fé en la justicia panameña. Y lo peor, a mi parecer, es que como sociedad hemos normalizado las conductas anormales y no nos damos cuenta que ése es parte medular del problema. La forma de empezar a resolver esta situación es proveer educación para que todos, especialmente las nuevas generaciones, sepan que el mal uso de las redes sociales puede tener consecuencias. Como hoy que se le ha dado a mi acosador 70 meses de cárcel. De seguro ahí podrá meditar acerca de la supuesta broma que hizo. El hecho de que no hay reglamentación contra el acoso sexual cibernético me obligó a recurrir a otros delitos, que aunque lo pudieron ligar a lo que estaba sucediendo, no era la única ofensa que se había cometido. Necesitamos legislación que enmarque los derechos y deberes de los que utilicen las redes sociales y penalice de manera ejemplar a los que hagan mal uso de ellas denigrando, intimidando o amenazando y escudándose detrás de cuentas falsas. El no legislar apropiadamente es atentar una vez más contra nuestra ya golpeada salud mental. Tenemos derecho a la libertad pero no olvidemos que “tu libertad termina cuando atenta contra la libertad y derechos de alguien más”. Hoy cierro una parte de mi historia, no sin antes darle gracias a mi Dios, al apoyo incondicional de mi familia y amigos cercanos, al Ministerio Público, a la Fiscal Kiria, Fiscal Sanchez, a los abogados de oficio que llevaron este caso y lucharon por mis intereses hasta las últimas consecuencias. Y por supuesto a todos esos seguidores que se tomaron el tiempo para brindarme un mensaje de