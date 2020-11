Linda Batista • 4 Nov 2020 - 08:34 AM

El RT o índice reproductivo del COVID-19 en Panamá se elevó a 1.04 en las últimas 2 semanas epidemiológicas, según informó Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud.

De acuerdo con el Minsa, en las últimas 6 semanas se registró una tendencia a la estabilización de casos de coronavirus, por una fase de meseta en la que estaba el país, sin embargo, desde que inició el mes de octubre empezaron los aumentos.

"La población tiene que poner de su parte", precisó Moreno, quien reconoce que no son todos los panameños quienes incumplen las normas, pero que la afectación será general.

"No quieren que regresemos a las medidas de restricción de movilidad pero no estamos poniendo de nuestra parte... el recurso humano en salud no es infinito", concluyó.

A la fecha, Panamá acumula 135,592 los casos y suma 2,731 las víctimas fatales a causa del virus, y tiene una tasa de letalidad de 2.0%.

Por su parte, el director de la Caja de Seguro Social, el Dr. Enrique Lau, advirtió que Panamá podría enfrentar un "rebrote" de COVID-19 a partir de la segunda quincena de noviembre.

Los indicadores establecidos por el Gobierno para mantener la reapertura en medio de la pandemia son: RT igual o menor de 1; letalidad menor de 3%, más de 20% de camas en sala regular y más de 15% en salas para pacientes críticos.