Nimay González • 11 Nov 2020 - 09:39 AM

El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, dio a conocer que a la fecha se calcula que alrededor de 90 mil contratos de trabajo han sido reactivados, y se pronostica que para mitad de diciembre la cifra aumente a 150 mil.

“Al mes de diciembre debemos recordar que existe la Ley 157 que tiene como límite esta fecha por lo cual los contratos ya deben reactivarse de manera más acelerada, a mitad de diciembre hemos proyectado según la Dirección de Planificación y Estadística del Mitradel, que debemos estar con alrededor de 150 mil contratos reactivados, para entonces a final de diciembre tener un balance entre los contratos que se llegaron a reactivar frente a los que no se reactivaron”, detalló Rejada en RPC Radio.

Aclaró que el 100% de los contratos no serán reactivados, debido a que existen aproximadamente mil restaurantes que no reabrirán al 1 de enero, así como locales comerciales que a la fecha no han reabierto y no existe certeza de que puedan reactivarse.

“Esa cifra no la maneja el Ministerio de Trabajo, la maneja el Ministerio de Comercio e Industria a través de Panamá Emprende y Comercio Interior, son los que manejan la información de las empresas en cuanto a su actividad y operaciones, y estas reactivaciones para nosotros, definitivamente lo que es la última semana de diciembre frente a la primera de enero vamos a tener las reacciones y el balance real en base a la propia ley que nos va a llevar a este escenario en cuanto al presente y el futuro”, explicó.

Por otro lado, indicó que el Mitradel ha estado revisando las posibles medidas que podrían ser implementadas de acuerdo al Código de Trabajo a partir del 1 de enero, así como frente a la posibilidad de que haya un rebrote de casos, lo cual podría traer como consecuencia la aplicación de nuevas medidas restrictivas y esto haría que haya una variación en las cifras.